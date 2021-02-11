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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، مشددة على أن الموقع مستمر فى تقديم كافة الخدمات الإلكترونية بشكل طبيعى ومنتظم دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالى "www.tamwin.com.eg".
وقال البيان، "نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة تنفى تعطل الخدمات الإلكترونية لـ بطاقات التموين على موقع دعم مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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