الحكومة تنفى تعطل الخدمات الإلكترونية لـ بطاقات التموين على موقع دعم مصر

جدة - نرمين السيد - انتشرت فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، وهو ما نفاه بقوة المركز الإعلامى لمجلس الوزراء.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، مشددة على أن الموقع مستمر فى تقديم كافة الخدمات الإلكترونية بشكل طبيعى ومنتظم دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالى "www.tamwin.com.eg".

وقال البيان، "نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588".