وزيرا خارجية مصر وقبرص يؤكدان أهمية تنفيذ المشروعات المشتركة

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اجتماعا مع وزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، بهدف تناول التطورات الخاصة بعلاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن "شكرى" و"خريستودوليدس" أكدا على تميّز ومتانة العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلديّن، لاسيما فى هذا التوقيت الحافل بالمُستجدات الإقليمية.

كما نوّه الوزيران إلى أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات المتفق عليها سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع اليونان تنفيذا لمخرجات القمة الثلاثية التى عقدت فى نيقوسيا فى أكتوبر 2020 بما يسهم فى مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث فى مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما لسرعة تصديق عدد كبير من الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط على ميثاقه التأسيسى والاتفاق على دخوله حيز النفاذ، اعتباراً من مارس 2021، كما ثمّن الوزير شكرى المواقف القبرصية الداعمة لتطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات.