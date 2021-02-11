«الصحفيين»: تلقى طلبات انتخابات التجديد النصفى 18 فبراير ومد مشروع العلاج

جدة - نرمين السيد - قررت نقابة الصحفيين، بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقيب، والتجديد النصفى، والتى تجرى لـ6 من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتباراً من الخميس 18 فبراير الجارى، وحتى الاثنين 22 فبراير، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، حيث يقفل باب الترشح فى الساعة الثانية عشرة ظهراً.





كما قرر المجلس، وفقا لبيان صحفى، تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية، والانتخابات برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة، وعضوية أعضاء المجلس الخمسة المستمرون فى مجلس النقابة، وتفويضهم فى اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة فى لجنة الاشراف على الانتخابات، ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضحت النقابة، أن فتح باب التنازلات والطعون، يبدأ يوم 23، وحتى 27 فبراير، وتنتهى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن فى اليوم نفسه الكشف النهائى للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 5 مارس، فى حالة اكتمال الجمعية العمومية، بحضور نصف اعضائها.

كما قرر المجلس مد فترة تلقى طلبات الاشتراك فى مشروع العلاج حتى نهاية فبراير الجارى.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إنه عرض على المجلس مد فترة الاشتراك حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك لتمكين الزملاء الراغبين فى الاشتراك لعام 2021 من الحصول على الخدمة.

وأضاف عبدالمجيد، أنه يتاح للزملاء الاشتراك من النقابة عن طريق حضورهم، أو ارسال مندوبين من الصحف، وذلك فى أيام العمل الرسمية من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثالثة ظهرًا، متابعا :"وتبلغ قيمة اشتراك الفرد 185 جنيهًا، ويضاف 25 جنيهًا رسوم إدارية للأسرة، فيما يستفاد العضو بـ 70%؜ من إجمالى 24 ألف للحد العادي، و70% من إجمالى 35 ألف فى الحد التكميلى للحالات الحرجة، وذلك يعد مضاعفة لنسبة الاستفادة، بما تم إدخاله من إصلاحات هيكلية على لائحة المشروع العام الماضى".