رئيس خارجية النواب وسفير روسيا يبحثان العلاقات الاستراتيجية المشتركة

جدة - نرمين السيد - استقبل كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الخميس، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة جورجى بوريسينك وذلك بمكتبه بمقر اللجنة، وبحضور سحر البزار وكيل اللجنة والمستشار السياسى للسفارة الروسية ماكسيم روبين.





وأكد كريم عبدالكريم درويش الحرص على عقد هذا اللقاء فى بدايات عمل لجنة العلاقات الخارجية لدور الانعقاد الأول، وعقب إقرار برلمانى البلدين لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وروسيا التى تعد نقلة نوعية فى علاقات تاريخية متميزة منذ 77عاما.

وتابع كريم درويش أن لجنة العلاقات الخارجية اتصالا بما سبق فقد قامت بزيارة عمل لروسيا الاتحادية العام الماضى والتقت بالنظراء فى "الدوما الروسى" وعدد من المسئولين الروس البارزين، وذلك لبحث الاستمرار فى جهود تعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بدور برلمانى البلدين فى هذا الشان فى ضوء حرص مجلس النواب على التواصل والحفاظ على علاقات قوية مع الدوما من خلال تكثيف التواصل وتبادل الزيارات.

وأشاد رئيس خارجية النواب بالتعاون الاقتصادى بين البلدين وحجم الاستثمارات الروسية فى مصر، خصوصا فى مشروعات كبرى ومن أهمها المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وأهمية المضى قدما فى إنشاءها للتصدير لإفريقيا ومشروع الضبعة النووى وغيرها من مجالات التعاون إلا أنه ومن المأمول فى المستقبل القريب تعزيز الاستثمارات الروسية فى المجالات الصناعية والزراعية وغيرها من المجالات، خصوصا فى اطار الدور الروسى التاريخى فى انشاء القلاع الصناعية المصرية.

وقد شدد درويش للسفير الروسى على اهمية عودة الطيران الروسى المباشر للمنتجعات السياحية المصرية، خصوصا شرم الشيخ والغردقة التى تتوافر بها كافة معايير الأمان.

وأشار رئيس خارجية النواب إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجارى والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية وتذليل كل العقبات امام نفاذ الصادرات المصرية للسوق الروسية، خصوصا الصادرات المصرية التى تتسم بالجودة.

كما شدد كريم درويش على المكتسبات التاريخية المصرية وحقوقها المائية فى مياه النيل وانخراط مصر فى جولات مفاوضات متتالية بحسن نية للوصول لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والدور الروسى والدولى فى هذا الشان المأمول دعمه للحقوق المصرية العادلة.

واستعرض كريم عبدالكريم موقف مصر من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق اخر المستجدات وفى ضوء التغيرات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ورعاية القاهرة للحوار الوطنى الفلسطينى لتوحيد الصف الفلسطينى واستئناف عملية السلام، كما استعرض الموقف المصرى من القضية الليبية والسورية وقضايا مكافحة الارهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه، استعرض السفير الروسى مجالات التعاون الروسية المصرية الراهنة والمستقبلية وما يمثله اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والزيارات والمباحثات المرتقبة للمسئولين الروسيين مع نظراءهم المصريين فى هذا الشان، كما استعرض موقف بلاده من القضايا الإقليمية المثارة مؤكدا تلاقى وجهات النظر المصرية حيال كثير من القضايا الإقليمية.

وختم السفير الروسى بأهمية العلاقات البرلمانية المصرية الروسية وما مثلته زيارة لجنة العلاقات الخارجية من اهمية فى هذا الشان مشددا لاستمرار تلك الزيارات وتبادلها خلال الفترة المستقبلية المقبلة.