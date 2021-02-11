صور.. التضامن تطلق برنامجا تدريبيا للعاملين فى برنامج الألف يوم الأولى

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، برنامجًا تدريبياً، لمدة 3 أيام للمدربين العاملين فى مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعى، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





جاء ذلك فى إطار البرنامج الوطنى "الألف يوم الأولى" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يأتى ذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة.

ويهدف البرنامج التدريبى، وفقا لبيان صحفى، إلى تطوير قدرات هؤلاء العاملين على تقديم المشورة والمتابعة، وذلك للعمل على زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتى لديهن أطفال دون سن الثانية ويدعمهن البرنامج الوطنى.

ويعد برنامج "الألف يوم الأولى" من حياة الطفل هى الفترة الممتدة من بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل سن العامين وهى تعتبر الفترة الأكثر أهمية فى نمو الطفل لضمان تمتعه بصحة جيدة فى المستقبل، خاصة أن عدم توفير التغذية السليمة خلال هذه الفترة ينجم عنه سوء التغذية المزمن أو التقزم الذى له تأثيرات غير قابلة للعلاج على الصحة والتحصيل التعليمى للأطفال وانتاجيتهم عند بلوغهم.

ويقوم المعهد القومى للتغذية فى مصر والذى يعد الشريك الرئيسى فى المشروع بتدريب أكثر من 3000 من العاملين فى مجال الصحة المجتمعية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، كما سيتم تدريب هؤلاء العاملين المجتمعيين أيضًا على استخدام التابلت وأدوات التكنولوجيا الرقمية لتقديم المشورة الصحية والتغذوية وللمساعدة فى إشراك أفراد الأسرة والمجتمعات بشكل عام لتحسين الممارسات الغذائية.

وسيمكن التدريب العاملين المجتمعيين من رصد وتيرة زيارات الأمهات والأسر المستهدفة للعيادة الصحية لفحص ما قبل الولادة وزيارات متابعة الأطفال، وهو أحد الأهداف المهمة للبرنامج، لضمان حصول الأطفال على الرعاية الكافية والمتابعة خلال هذا الوقت الحرج.

كما أن البرنامج الوطنى "الألف يوم الأولى" يقدم مساعدات مالية لأكثر من 40 ألف أم مسجلة فى إطار برنامج الوزارة "تكافل وكرامة" وأطفالهن الذين تقل أعمارهم عن عامين للوقاية من سوء التغذية ومساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية أثناء تفشى جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19).

وقال مينجيستاب هايلى، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر: "من خلال شراكتنا الطويلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، نعمل معًا على تحسين الحالة التغذوية والصحية لآلاف الأمهات فى المناطق الأكثر هشاشة فى مصر خاصة فى أوقات الطوارئ التى نشهدها فى الوقت الحالى، وقال أننا نعتمد على المساهمات التى تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمكيننا من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.

الجدير بالذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد منحت مؤخرًا 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمى لإيصال المساعدات الغذائية التى تشتد الحاجة إليها والدعم الاقتصادى إلى 4000 أم من المجتمعات الأكثر هشاشة ممن تضرروا بشدة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19).

كما يعد برنامج الأغذية العالمى هو وكالة الأمم المتحدة الوحيدة فى مصر التى توفر الأمن الغذائى للفئات الأشد ضعفاً واحتياجًا من السكان خلال مراحل الاستجابة والتعافى من جائحة فيروس كورونا ويعمل برنامج الأغذية العالمى فى أكثر من 80 دولة حول العالم، حيث يقدم الغذاء للأشخاص المحاصرين جراء النزاعات والكوارث.