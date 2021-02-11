وأشارت نهى، فى تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، إلى أن أهم تلك العوامل هى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وغلق المدارس والجامعات التى يكون فيها نسبة التجمعات بشكل أكبر، وتشديد الحكومة على ضرورة ارتداء الكمامة وفرض عقوبات وغرامات صارمة على من يخالف ذلك.
وأشارت نهى، إلى أن هناك دراسة حديثة أجريت على فيروس كورونا لمعرفة مدى تأثره بدرجة الحرارة، ووجدوا أن هناك تأثيرا أقل للفيروس كلما ارتفعت درجة الحرارة وقلت نسبة الرطوبة، كما أن فيروس "كوفيد 19" لم يحدث له تحورات خطيرة فى الفترة الماضية، موضحة أن هناك تحورات حدثت للفيروس أدت إلى انتشاره بشكل أعلى ولكن درجة خطورته أقل.
وأكدت الدكتورة نهى عاصم، أن الوزارة تقوم حاليا بعمل دراسة جينية لمعرفة تحورات فيروس كورونا ولمعرفة السلالات أو التحورات المتواجدة فى مصر، مشيرة إلى أن أى فيروس جديد يظهر، من الطبيعى أن تحدث له تحورات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار وزيرة الصحة لـ دوت الخليج: نجرى دراسة جينية لمعرفة تحورات فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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