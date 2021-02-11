سفير مصر بالسودان يستقبل وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني في مأدبة عشاء...

وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني :
أبارك لكم النجاح والأثر الكبير في كافة الولايات
فتحنا لكم قلوبنا وأدخلناكم وأحببناكم لله
السفير/ حسام عيسى :
هذه الزيارة أقرب الزيارات إلى قلبي
في ختام أنشطة القافلة الدعوية المشتركة بين مصر والسودان استقبل سيادة السفير المصري/ حسام عيسى سفير مصر بالسودان معالي الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة وأعضاء قافلة الأوقاف المصرية الدعوية على مأدبة عشاء في بيته بالخرطوم ، بحضور الدكتور/ عبد الرحيم آدم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم ، والدكتور/ إبراهيم التيجاني منسق القافلة الدعوية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة السودان.
وفي بداية اللقاء رحب سيادة/ السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان بالسادة أعضاء القافلة مشيرًا إلى أن هذه الزيارة أقرب الزيارات إلى قلبه ، ومؤكدًا على الطبيعة الخاصة التي تجمع العلاقات بين البلدين الشقيقين ، حيث تربطنا بالسودان أواصر قربى ومصالح تتجاوز علاقات الجوار ، مؤكدًا أن علاقة مصر بالسودان ليس لها مثيل في العالم.
ومن جانبه أكد معالي الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية بدولة السودان على سعادته الغامرة بهذه القافلة مشيرًا إلى الأثر الطيب الذي خلفته في الولايات التي وصلت إليها قائلا : “إننا فتحنا لكم قلوبنا وأدخلناكم وأحببناكم لله (عز وجل) ، ونحن سعداء بما تركتم من أثر كبير في نفوس الناس ، ونحن فخورن بكم ، ونتمنى أن تكون بداية وسُنة حسنة في مجال تبادل الخبرات والقوافل المشتركة بما ينفعنا في ديننا ودنيانا” .
ومن جانبه قدم الدكتور/ أشرف فهمي موسى الشكر والامتنان لسيادة السفير على حفاوة الاستقبال وتحفيزه للقافلة ، كما قدم الشكر لكل من ساهم في نجاح القافلة من الوزيرين الكريمين أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري ، ومعالي الشيخ/ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني ، وأعضاء القافلة من الجانبين المصري والسوداني.
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