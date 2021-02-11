الحكومة تُكذب شائعة تعطل الخدمات الإلكترونية لبطاقات التموين على "دعم مصر"

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، مُشددةً على أن الموقع مستمر في تقديم كافة الخدمات الإلكترونية بشكل طبيعي ومنتظم دون توقف، وذلك من خلال الرابط التالي "www.tamwin.com.eg".
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