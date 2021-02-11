«يا فرحة ما تمت».. إصابة مولر بكورونا وغيابه عن نهائي مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، إصابة النجم توماس مولر صانع العاب بايرن ميونخ الألماني بفيروس كورونا، قبل مواجهة تيجريس أونال المكسيكى في نهائي كأس العالم للأندية، المحدد لها الثامنة مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية الريان.

ذكر موقع "سكاى سبورت" الإخبارى، أن عينة اختبار فيروس كورونا التي خضع لها النجم توماس مولر أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة تيجريس أونال، كشفت إصابة صانع العاب الفريق البافارى بكوفيد- 19.

ويفتقد بايرن ميونخ أيضا لخدمات الثنائي ليون جوريتسكا وخافى مارتينيز المصابان بفيروس كورونا المستجد، فى المباراة النهائية بعد تعذر سفرهم إلى الدوحة من أجل خوض اللقاء النهائي، كما تأكد غياب جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونخ لعودته إلى ألمانيا بعد ساعات من العثور على جثة صديقته في برلين.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة تيجريس أونال المكسيكي فى تمام الثامنة مساء، وسوف تذاع على قناة beIN Sports HD المفتوحة.

ويسعى رفاق النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى لتحقيق لقب كأس العالم للأندية من أجل إنجاز تاريخى بتحقيق السداسية معادلا إنجاز برشلونة الإسباني عام 2009، بعد فوزه بالثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر فى ألمانيا بالإضافة إلى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية بعد تخطيه الأهلى بثنائية نظيفة سجلها النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكي فى نصف النهائي، فى المقابل تأهل فريق تيجريس أونال المكسيكي بتغلبه على فريق بالميراس البرازيلى بهدف نظيف سجله الهداف الفرنسي المخضرم أندرى بيير جينياك.

بينما يسعى تيجريس أونال لكتابة التاريخ بتحقيق اللقب كأول أول فريق من الكونكاكاف يحقق اللقب الذى سيطر عليه أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتأهل الفريق البافارى لنهائي مونديال الأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد نسخة 2013 فى المغرب عندما واجه فريق الرجاء المغربي وحقق الفوز بثنائية نظيفة، بينما يعد فريق تيجريس المكسيكي أول بطل للكونكاكاف ينجح فى التأهل إلى نهائي المسابقة.