"الصحة" تعلن بلوغ نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل 77.7%

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسب الشفاء بكورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 77.7 % بعد تسجيل 133331 حالة تعافي حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها مصابة بكورونا، تأتي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 171390 حالة من ضمنهم 133331 حالة تم شفاؤها، و 9804 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف