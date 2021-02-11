نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي الشركة المصرية للاتصالات فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات والتابعة للأنترنت المنزلي تبدأ في تحصيل فاتورة التليفون الخاصة بها من يوم 15 يناير السابق وذلك عن أخر ثلاثة اشهر من خلال الدفع الإلكتروني أو من خلال احد فروع الشركة المصرية للاتصالات أو من خلال خدمات bee وفوري وفودافون كاش وماستر كارد أو خدماتي ومصاري والبريد المصري وكذلك شركه أمان حيث يمكن سداد الفواتير بشكل كامل وطريقة سريعه.

فاتورة التليفون الأرضي

الكثير من عملاء المصرية للاتصالات يمكنهم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات وذلك بإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي والضغط على استعلام أو من خلال الاتصال على رقم الشركة المصرية للاتصالات 19777، وذلك من خلال سعر المكالمة العادية والتحدث مع خدمة العملاء لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

المصرية للاتصالات

الشركة المصرية للاتصالات تتيح الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم الحساب أو من خلال الاستعلام عن رقم جديد، كما ترتبط خدمات adsl و vdsl بالتعاقد مع خط التليفون الأرضي ورقم العميل وكذلك يتسبب قطع حرارة التليفون الأرضي في بعض الأوقات بفصل خدمات الأنترنت المنزلي وذلك مع انتهاء فترة السماح لدفع فاتورة التليفون الأرضي حيث وصل عدد المشتركين في الخدمات الأرضية ما يقارب من 10 مليون مشترك في الشركة المصرية للاتصالات خلال العام السابق حتي شهر أكتوبر 2020.

الشركة المصرية للاتصالات

وصل عمر الشركة المصرية للاتصالات 167 سنة وتعتبر واحدة من اقدم الشركات المصرية في العالم، وتم إنشاؤها عام 1854 وكانت تسمي شركه الشرقية للتلغراف وهذا قبل اختراع التليفون عام 1876 وفي أو سنة من الافتتاح قامت الشرقية للتلغراف بإطلاق أول خط تلغراف يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية وكانت هذه البداية الجديدة في مجال الخطوط الأرضية.