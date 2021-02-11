رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يتابعان أعمال تطوير ميدان التحرير

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردنى، الدكتور بشر الخصاونة، أعمال التطوير التى تمت بميدان التحرير، وذلك عقب جلسة المباحثات التى جرت بينهما اليوم الخميس.





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