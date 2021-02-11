سليمان وهدان: تمثيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مسئولية كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، والرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن اختياره ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد مسئولية كبيرة، خصوصا فى ظل التوترات التى يشهدها الحزب، لذلك نقود الحزب فى فترة غاية الخطورة، مؤكدا أن الوفد كان دائما يمثل حزب المعارضة داخل المجالس البرلمانية.





وكان المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، قد أعلن اختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية للوفد، وإخطار مجلس النواب، وكل المؤسسات الحكومية بذلك. وحصل وهدان المولد عام 1971 على بكالوريوس تجارة، ودبلوم فى العلوم السياسية، كما تقلد العديد من المناصب المهمة منها وكيل مجلس النواب السابق، والرئيس الشرفى السادس لحزب الوفد، ونائب رئيس الاتحاد البرلمان الإفريقى منذ عام 2015 ونائب رئيس مجلس القبائل العربية. وشغل منصب مساعد رئيس حزب الوفد، ومسئول شئون الوفد للقبائل العربية، كما مثل مصر فى العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية فى البرلمان السابق، وكان عضو المجلس المحلى لبورسعيد منذ أكثر من 23 عاما.

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