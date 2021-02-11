فحص 2.745 شكوى.. حماية المستهلك يشن حملات مفاجئة على 8 محافظات

جدة - نرمين السيد - صرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، بأنّ الجهاز شن حملات مفاجئة على 8 محافظات استهدفت الأسواق التجارية والمنشآت الطبية المخالفة بهذه المحافظات بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين.





جاء ذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات وضبط الأسواق.

وقال حسام الدين، وفقا لبيان صحفى، إنّ الحملات على محافظات بورسعيد وأسوان والقليوبية والشرقية والجيزة والسويس وبنى سويف والفيوم، أسفرت عن ضبط 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، 3 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، 600 كجم أحشاء داخلية، يتم عرضها فى صورة عجينة كفته ولا تصلح للاستخدام الآدمى و35 كرتونة زيت طعام يستخدم علامات تجارية مقلدة، كما تم المرور على محطات الوقود فى هذه المحافظات للتأكد من انتظام العمل بها.

وأضاف حسام الدين، أن الإدارات والأفرع المختلفة بالجهاز قامت بفحص 2.745 شكوى وأزالت أسباب 1.281 شكوى فى يوم واحد.

وأكد حسام الدين أنّ جهاز حماية المستهلك لن يتوان عن الاستمرار فى حملاته لضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالدولة.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أى مخالفات أو ممارسات ضارة بحقوق المستهلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى FACEBOOK والموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.