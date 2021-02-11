صور: مليون مستفيد.. قوافل نور حياة تواصل الكشف الطبى على المصريين

جدة - نرمين السيد - أطلق صندوق تحيا مصر قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بقرية معصرة ملوى بمحافظة المنيا، وقرية البصارطة بمحافظة دمياط، ومركز الباجور بمحافظة المنوفية، وقرية شيبة بمحافظة الشرقية.





جاء ذلك لإجراء الكشف الطبى للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانا.

وتستمر قوافل نور حياة، وفقا لبيان صحفى، فى إجراء الكشف الطبى على مدار اليوم وغدا، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية بمحافظات السويس، كفر الشيخ، بنى سويف، المنوفية، سوهاج، ودمياط.

من جانبه قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة فى المحافظات تأتى فى إطار التنسيق مع المشروعات التى تنفذها الدولة لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التى يوفرها فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أن قافلة نور حياة تستقبل 300 مواطن يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، ولفت إلى أن القوافل تجرى كشف العيون للمواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها بلغ مليون و63 ألف مواطن (بالغ – تلميذ ابتدائى) وتم صرف 195 ألف و712 نظارة طبية، وتم صرف العلاج لـ 81 ألف 940 حالة، كما تم إجراء 15 ألف و100 عملية مياه بيضاء حتى الآن.

وقدمت المبادرة خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها فى فبراير 2019 لمواطنى 19 محافظة هى: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها مع إدارة الخدمات الطبية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى منها: الأورمان، وبنك الشفاء، جمعية البر والتقوى وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعى مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.