وزير الاقتصاد الأزرق والموارد البحرية في موريشيوس يستقبل سفيرة مصر

التقت السفيرة د.علياء برهان سفير مصر لدى موريشيوس، بوزير الاقتصاد الأزرق والموارد البحرية الموريشي "سودير مودو"، حيث هنأها على بدء مهمتها كسفير مصر الجديد لدى موريشيوس، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير علاقات التعاون بين البلديّن، مؤكداً حرص بلاده على جذب مزيد من الاستثمارات المصرية في عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لبلاده وعلى رأسها إنشاء أسطول صيد متطور للاستفادة من الموارد البحرية الهائلة التي تتوافر لدى موريشيوس، علاوة عن مشروعات الاستزراع السمكي وتصنيع الأسماك. كما استطلع الوزير الموريشي إمكانية الاستفادة من العمالة المصرية في مجال الصيد البحري، وكذلك توفير برامج تدريبية في مجال الملاحة البحرية للكوادر الموريشية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة د. علياء برهان حرصها على تدشين مجالات جديدة للتعاون والاستثمار على النحو الذي يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلتا الدولتيّن، وأشارت إلى أهمية الانتهاء من اتفاق التعاون الجاري دراسته حالياً في مجال المحيطات والمصايد السمكية. كما أوضحت إمكانية النظر في تلبية طلبات الجانب الموريشي لاسيما في مجال الاستزراع السمكي والمساهمة في إنشاء أسطول الصيد البحري وبناء القدرات الموريشية.