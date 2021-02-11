المؤبد للمهندس المصرى على أبو القاسم المتهم بالاتجار فى المخدرات بالسعودية

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في قضية الاتجار بالمخدرات، إن المحكمة الجزئية في المملكة العربية السعودية، قضت فى جلستها اليوم بالحكم بالمؤبد على زوجها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد التوني، أدانت المتهمين الرئيسيين في الجريمة، وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاث أشخاص آخرين، بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، وبرأت 3 متهمين آخرين، في القضية ذاتها، إذ أثبتت التحقيقات أن المحكوم عليهم، دسوا الأقراص المخدرة للمهندس علي أبو القاسم، والذى ضبط في السعودية.

وكانت الجهود المصرية بالتعاون مع الجانب السعودى، قد نجحت في وقف تنفيذ حكم الإعدام مراعاة لتطورات التحقيقات في القضية بمصر.

وكان على أبو القاسم مهندس مصرى من محافظة أسوان، ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التى استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة.