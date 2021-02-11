مسلة وكباش.. رئيس الوزراء يشرح لنظيره الأردني أعمال تطوير ميدان التحرير

عقب جلسة المباحثات، التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردنى، الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التى تمت بميدان التحرير. وشرح رئيس الوزراء المصرى لنظيره الأردنى، تفاصيل أعمال التطوير من دهان واجهات المبانى، والزراعات والتشجير والإضاءة، وكذلك تزيين الميدان بالمسلة الفرعونية والكباش، حيث استعاد الميدان رونقه وبهاءه، وأصبح واجهة حضارية تعبر عما يتم حاليا من أعمال تطوير فى العاصمة القديمة، خاصة القاهرة التاريخية.

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