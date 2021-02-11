نقابة الصحفيين تفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي.. 18 فبراير

قرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد النصفي الجمعة 5 مارس2021 وبدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 18 فبراير2021

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، أنه تقرر البدء في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الخميس (18 فبراير2021) وحتى الاثنين (22 فبراير2021) ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً ، باستثناء اليوم الأخير (الاثنين) حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهرًا. على أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة الزميل خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.

