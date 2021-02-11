رئيسا وزراء مصر والأردن يتفقدان أعمال التطوير بميدان التحرير

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الاردني بشر الخصاونة، أعمال تطوير ميدان التحرير .

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الدكتور هاني الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور وفد وزاري موسع من الجانبين، لبحث سبل التعاون بين البلدين .

ويستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، و التأكيد على تعزيز الجوانب الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلًا عن التعاون بين الجهات الصحية والطبية المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا

ووصل مطار القاهرة الدولي مساء امس الأربعاء ، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى ، في زيارة رسمية للبلاد ، يلتقي خلالها عددًا من المسئولين لبحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك .