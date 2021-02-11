ياسمين صبري تخطىء في مستشفى أبو الريش بعد زيارتها لها

ياسمين صبري- ارشيفية
تصدرت الفنانة ياسمين صبري محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهورها داخل مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال، لتقديم الدعم المادي للمستشفى لإستكمال مسيرة علاج الأطفال بالجان، فضلًا عن تقديمها الدعم المعنوي للصغار من خلال تقديم الهدايا.
لاقت ياسمين صبري هجومًا كبيرًا من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الساعات الماضية، وذلك بعدما اخطئت في كتابة اسم المستشفى ما وضعها محل إتهام.
هجوم السوشيال ميديا على ياسمين صبري
هاجم العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانة ياسمين صبري، بعدما نشرت عبر حسباتها المختلفة صور من زيارتها للأطفال داخل المستشفى، معقبة عليهم قائلة: "شكراً جزيلاً علي استضافتي في مستشفي أبو رواش يارب الشفاء لكل مريض".
اعتبر عدد من الرواد الذين هاجموا الفنانة ياسمين صبري زيارتها إلى مستشفى أبو الريش ما هي إلا "شو اعلامي"، كي تلفت الأنظار إليها، إلا أن البعض الأخر اجاز إمكانية الخطأ في كتابة اسم المستشفى، مؤكدين أن الأهم هو تبرعها ودعمها للأطفال.
اعتادت الفنانة ياسمين صبري، أن تخطف الأضواء إليها خلال الفترة الأخيرة عن طريق تقديم الدعم والمساندة للأطفال، والأعمال الخيرة المختلفة التي باتت حريصة على تقديمها.
احتفال ياسمين صبري بذكرى ميلادها
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في ذكرى ميلاد "ياسمين" الـ 33 بالعديد من الصور والفيديوهات المختلفة التي تضمنت احتفالها بتلك المناسبة، حيث أثارت ضجة عارمة على منصات السوشيال ميديا لأيام متتالية.
آخر أعمال ياسمين صبري
كانت آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" الذي تم عرضه خلال رمضان الماضي 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.
الجدير بالذكر، أن المسلسل كان يدور في الإطار الإجتماعي الرومانسي، حيث استطاعت من خلاله لفت الأنظار إليها مع أول عمل بطولي لها من الدرجة الأولى.
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