فيديو..سليمان وهدان:علي الأغلبية بالبرلمان أن يكون لديها سعة صدر..والمستشار حنفي بدأ في استيعاب المعارضة

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن العلاقة مع الأغلبية في مجلس النواب، ليست مستقرة طوال الوقت، ودائما ما يكون بها شد وجذب، وللأغلبية الحق فى كل شيئ ولكن نحن كمعارضة حقنا أن يكون لدينا مساحة للتعبير عن وجة نظرنا من أجل ممارسة ديمقراطية حقيقة وعلي الأغلبية أن يكون لديها سعة صدر للنقد والإختلاف والخلاف فى الرؤي.

النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

جاء ذلك في حديثه بندوة موقع دوت الخليج، مؤكدا علي أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فكرة جيدة وتضم كل الأطياف، ويمثلون جميع الأحزاب، وسيكون منهم قيادات تثري العمل البرلماني ولكن بحاجة للوقت ، متمنيا أن يكون هناك تفاعل بين جميع القوي والأحزاب تحت قبة البرلمان.

وعاد وهدان بحديثه بشأن بدايته فى وكالة مجلس النواب ببرلمان 2015، مؤكدا علي أنه كشاب استطاع أن يفرض نفسه علي الساحة البرلمانية بالترشح علي وكالة مجلس النواب مؤكدا علي أن هذه المرحلة أعطت له الخبرة، خاصة أنه كان الوكيل المعارض بهيئة مكتب مجلس النواب 2015، وكان د. علي عبد العال يقدمه للوفود البرلمانية بهذا التعريف حيث وصل الأمر لسؤال أحد أعضاء الوفود له بما مكنه من الوصول لتشكيل هيئة مكتب مجلس النواب وهو من المعارضة.

ولفت إلي أن كل مرحلة ولها ظروفها، وحتى لا نظلم أحد من الفترة الماضية، علينا أن ندرك أن ضغوط كبيرة كانت تفرض ذاتها علي أداء رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، والوضع مختلف الآن مع المستشار حنفي جبالي والذي تغلب عليه شخصية القاضي والقدرة علي استيعاب المعارضة خلال الفترة الأخيرة.

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