ضبط 2٫2 طن لحوم ودواجن فاسدة في الأسواق

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط (1262) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (2٫2 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم" )يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة ) بمحافظة القاهرة.

ضبط (12٫5طن "مكرونة – أرز"- "1٫5 طن ، 1200عبوة" خل طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر منتج نهائى – 16000 عبوة فارغة وإستيكر عليها ذات العلامات التجارية الوهمية) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (9٫9 طن "أرز – دقيق فاخر – زيت طعام" – 600 عبوة "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة – 4200 عبوة فارغة وإستيكر عليها ذات العلامات التجارية المقلدة والمغشوشة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية ) بمحافظة القاهرة.

ضبط (10٫64 طن "سكر – أرز" بدون مستندات مجهولة المصدر عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لإستيلائه على (مبلغ 5٫595٫260 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعه 47 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للإستيلاء على الدعم المقرر لها ، 1ماكينة صرف خبز بلدى مدعم خاصة بالمخبز).

ضبط (المدير المسئول ومالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لإستيلائهما على (مبلغ 3٫373٫737 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعهما 853 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للإستيلاء على الدعم المقرر لها 1ماكينة صرف خبز بلدى مدعم خاصة بالمخبز).

ضبط (المدير المسئول ومالك مخبز بلدى – بمحافظة كفر الشيخ) لإستيلائهما على (مبلغ 2٫485٫568 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء وتجميعهما 305 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين للإستيلاء على الدعم المقرر لها ، 1ماكينة صرف خبز بلدى مدعم خاصة بالمخبز).

ضبط (مالكة محل بدال تموينى – بمحافظة الشرقية) وبحوزتها (3٫68 طن "سكر تموينى" – 1790 عبوة "زيت تموينى" المخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بــ 59٫920 جنيه).

ضبط (2 طن "أسمدة زراعية مدون عليها إحدى العلامات التجارية" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.. قدرت بــ 7000 جنيهاً) ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة) بمحافظة الشرقية.