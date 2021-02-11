مشكلة كبري تواجه الأهلي قبل ساعات من مواجهة بالميراس

ينتظر الأهلي مواجهة صعبة ومرتقبة مساء اليوم أمام بالميراس البرازيلي، في إطار بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة 2021، وستكون مباراة اليوم من أجل تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في البطولة القارية.

يعاني الأهلي من غيابات عديدة داخل صفوف الفريق، وجميع العناصر من اللاعبين الأساسيين، فالبداية بقائد الجبهة اليسري علي معلول والذي أصيب بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن صفوف الفريق لمدة 15 يوما، بجانب إيقاف الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" بسبب إختراق البروتوكول الطبي المنصوص عليه من الإتحاد الدولي لكرة القد "فيفا" بعدم السماح للاعبين التواجد في المنطقة الجماهيرية.

بيتسو موسيماني مدرب الأهلي قلق للغاية من مباراة اليوم، لأنها سوف تشهد مشاركة ثنائية لا تتكرر كثيرا خلال المباريات الأخيرة، فتواجد بدر بانون بجوار ياسر غبراهيم في مركز قلب الدفاع يمثل صداع كبير في رأس موسيماني بسبب عدم الإنسجام بين الثنائي في هذا المركز وعدم المشاركة بإستمرار بصفة مستمرة مثل تواجد أيمن أشرف بجوار بدر بانون.

بالرغم من لعب ياسر إبراهيم بجوار بدر بانون المباراة الماضية إضراريا بعد إصابة علي معلول، وقدموا مباراة قوية نسبيا، إلا أن المواجهة اليوم ستكون مختلفة أمام بطل البرازيل، لأنها من أحلام جماهير الأهلي الحصول علي الميدالية البرونزية الغائبة عن خزائن الفريق منذ عام 2006.

من المتوقع أن تشهد ثنائية بدر بانون وياسر غبراهيم بعض الإختراقات من مهاجمي بالميراس بسبب عدم التجانس، ولكن يعتمد بيتسو موسيماني علي خبرات الثنائي في هذا المركز والتوقع بالخروج بشباك نظيفة بعد نهاية المباراة.

ويفكر موسيماني الإعتماد علي بدر بانون وياسر إبراهيم بصفة مستمرة في مركز قلب الدفاع، حال نجاح التجانس بينهم والدفاع عن مرمي الفريق خلال المناسبات القادمة، وستكون مواجهة بالميراس اليوم الحاسمة في قرار موسيماني بعد العودة من القاهرة.

يمتلك ياسر إبراهيم سجل مميز مع الفريق، وكان له النصيب الأكبر في فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، ويتذكر له الجميع ما حدث منه خلال المباراة النهائية أمام الزمالك خلال مواجهة نهائي القرن، وأيضا في مباراة الدور نصف النهائي أمام الوداد المغربي وتقديم مستوي متميز في خط الدفاع وتسجيل هدف في مباراة العودة.

