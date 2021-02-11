ريفالدو: خسارة بالميراس من تيجريس أفضل من الهزيمة "القبيحة" أمام البايرن

أكد ريفالدو فيريرا نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، أن هزيمة بالميراس أمام فريق تيجريس المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية كانت توحي بهزيمة قبيحة من بايرن ميونخ، في النهائي.

ومن المنتظر أن نشهد مباراة قوية اليوم بين الأهلي وبالميراس البرازيلي في مباراة لتحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الاندية 2020 المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها "جازيت سبوتيفا" البرازيلية: " كان من الضروري لفريق بالميراس أن يغيروا وضعهم على أرض الملعب أمام تيجريس، لكن هذا لم يحدث".

وتابع: " ربما كان من الأفضل الخسارة في الدور قبل النهائي بدلًا من التعرض لخسارة قبيحة أمام بايرن ميونيخ في مباراة النهائي كانت لتضع اللاعبين محط سخرية من المنافسين".

وتقام مباراة الأهلي وبالميراس اليوم في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.

وخسر فريق بالميراس من فريق تيجريز المكسيكي في نصف النهائي بنتيجة 1-0، فيما خسر النادي الأهلي من فريق بايرن ميونخ بنتيجة 2-0.

وإليكم قائمة بالقنوات التي تذيع المباراة اليوم:

تردد قناة bein

التردد: 11054،12765

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الكأس

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الكأس المفتوحة

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويلعب النادي الأهلي تلك البطولة بقائمة ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

على الجانب الآخر يخوض العملاق البرازيلي البطولة، بقائمة ضمت كلا من:

وبفرتون بيريرا دا سيلفا، وماتيس فينا، وجوستافو جوميز، ولوان، وروشا، ودانيلو، ودا سيلفا باربوزا، وزي رافاييل، ورافائيل فيجا، وجابريل مينينو، ولويز أدريانو، إيميرسون رايموندو سانتوس، وبينجامين كوسيفيتش، وباتريك دي باولا، والن إمبيريور، ومايكي روتشا دي أوليفيرا، مايكي روتشا، وجوستافو سكاربا، ولوكاس إستيفيز، ولوكاس ليما، وجيلسون مارسلينو دوس نتوس، وفينسيوس سيلفستر، وويليان جوميز دي سيكويرا.