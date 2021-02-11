مرثا محروس توجه ٣ استفسارات لرئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عن آلية التعاون والتنسيق مع مصر

شاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، وذلك ضمن نشاط لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب المصري، حيث قامت اللجنة باستضافة السيد لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وذلك في جلسة استماع حول دور المنظمة وآلية التعاون معها ودار الحوار حول المجهودات التي اتخذتها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقد أشاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، بمبادرة رئيس الجمهورية قوارب النجاه، مشيرًا إلى أن منهج مصر في هذا المجال، كما أشاد بالتعاون الكبير مع وزارة الدفاع والداخلية لحماية الحدود ومكافحة عصابات التهريب والاتجار في البشر، وكذلك التعاون مع وزارة الدفاع للانقاء في اعالي البحار،وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين المنظمة ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري.

مرثا محروس توجه استفسارات لوران دي بويك

ووجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، ثلاثة استفسارات له أولها عن دور المنظمة في التعامل مع ملف اللاجئين وكيفية التعاون مع مصر في دعم اللاجئين الموجودين على الأراضي المصرية، وخاصة بعد جائحة كورونا، وجاء المحور الثاني لسؤال النائبة عن كيفية تعامل المنظمة مع دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل، التي تعاني من الصراعات القبلية والعرقية، مما يزيد من الهجرة غير الشرعية في هذه المنطقة إلي دول أخرى أكثر استقطاب لا تعاني من هذه العادات، وجاء المحور الأخير للنائبة حول جهود المنظمة للقضاء على عصابات الاتجار بالبشر وآلية محاربتهم وخاصة ان هناك قوانين دولية متفق عليها تمنع ذلك.

واخيرا شكرت النائبة مرثا محروس السيد مدير المنظمة على هذه الجلسات القيمة مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.