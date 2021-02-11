"مطب صناعي" للأهلى في مونديال الأندية

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والإفريقية، صوب ملعب المدينة التعليمية، حيث مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية بقطر 2020.

ويخوض الأهلي مباراة اليوم أمام بالميراس البرازيلي من أجل تحقيق فوز سيكون هو الأول للمارد الأحمر علي حساب الفرق البرازيلية، ومن ثم فك " عقدة" أندية البرازيل في مواجهة القلعة الحمراء.

عقدة الأندية البرازيلية

يسعى الأهلي لحل عقدة الأندية البرازيلية، التي بدأت خلال مواجهات الفريق الأحمر وأبطال البرازيل، حيث خاض الأهلي مواجهتين في تاريخ مشاركاته مع الأندية البرازيلية وخسر تلك المباراتين.

وخسر الأهلي المباراة ضد إنتر ناسيونال بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة عام 2006، بينما تلقى الهزيمة الثانية أمام كورينثيانزعام 2012 بنفس الدور من البطولة.

تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم، الخميس، علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية2020 .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

من المقرر ان يدخل الأهلي مباراة اليوم أمام بالميراس بتشكيل يغيب عنه العناصر الأساسية ويتكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: والتر بواليا.

تشكيل بالميراس المتوقع لمباراة الأهلي

ومن المقرر دخول بالميراس بتشكيل قوي من أجل الدخول في اجواء المباراة سريعا:

حراسة المرمى: ويفرتون.

خط الدفاع: روكا، لونا، جوميز، فينا.

خط الوسط: دانيلو، ذى رافائيل، رونى.

خط الهجوم: فيجا، ادريانو، مينينو.

وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة عبر التردد المفتوح للقناة علي النايل سات بتعليق عربي للمعلق علي محمد علي وهو نفس معلق المباراة الماضية أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية.

كما أعلنت شبكة قنوات الكأس نقل مباراة الأهلي وبالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، عبر التردد المفتوح للقناة وبتعليق صوتي للمعلق أحمد الطيب وهو نفس معلق المباراة الماضية أيضا .