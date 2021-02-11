فيديو..سليمان وهدان: الإدارة المحلية بحاجة للفصل إلي قانونين وحوار مجتمعي جديد بعد رؤي تقسيم مصر لـ38محافظة

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قانون الإدارة المحلية بحاجة لحالة من الحوار المجتمعي الشامل، حيث يتم الاستماع لكل وجهات النظر بشأنه، مشيرا إلي أن الوفد لديه رؤية في أن يتم فصل هذا القانون إلي قانون له علاقة بالإدارة المحلية وقانون أخر بشأن العملية الانتخابية للمجالس المحلية، حيث الأمر فى القانون لا يقتصر علي العملية الانتخابية فقط ولكن يخص منظومة متكاملة بالحكم المحلي فى مصر.

سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع دوت الخليج، مؤكدا علي أن هذا القانون أيضا لابد أن يكون مرتبط بتقسيم المحافظات الجديد، حيث لدينا أيضا مشروع بتسقيم محافظت مصر إلي نحو الـ38، ومن ثم التكامل بين كل من الإدارة المحلية والمحافظات لابد أن يكون أولوية، والذي من شأنه أن يحقق اللامركزية الحجقيقة التى نطالب بها علي مدار السنوات الماضية.

لفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إلي أن الأحزاب والقوي السياسية لديها فرصة للتواجد علي الأرض ونقل نبض الشارع بشأن القوانين الشائكة ومنها قانون الإدارة المحلية، وأيضا قانون الإيجار القديم، الذي يوجد للوفد رؤية فيه أيضا، وضرورة أن يتم وضعه في الأولويات علي طاولة المناقشات بمجلس النواب، مشيرا إلي أننا بحاجة حقيقة ليكون المحافظ هو حاكم الإقليم الحقيقي بلامركزية حقيقة قادرة علي تحقيق التنمية وترجمة ما يتم من جهود لخدمة المواطن.

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فى السياق ذاته أكد وهدان علي أن الصندوق السيادي لابد أن يكون له دور في ملف التشابكات الخاصة بالإيجار القديم، وتوفير السكن للفئات التى تتأثر سلبا بهذه الإشكالية، مشيرا إلي أن تحديات الإدارة المحلية وفصل القانون الخاص بها، وأيضا ملف الإيجار القديم من أولويات حزب الوفد خلال الفترة المقبلة بما يحقق الصالح العام للمواطن.