فيديو..رسالة من سليمان وهدان لأعضاء الوفد بعد توليه الهيئة البرلمانية ويؤكد: دور المعارضة بالدبلوماسية البرلمانية ضرورة

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مصر قبل 2011 ليست مصر الآن، وأيضا الإدارة الأمريكية كذلك، ومن ثم الحديث عن أي تأثير للإدارة الأمريكية علي الدولة المصرية بشكل سلبي ليس في محله، حيث أن الوضع اختلف شكلا ومضمونا.

سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد

جاء ذلك في حدسثه بندوة موقع دوت الخليج، مؤكدًا علي أن الواقع المصري أصبح مختلف وقيادة سياسية واعية لكل التطورات الإقليمية، ولاعب رئيسي في كل الأحداث، بعد أن تغلب علي إشكاليات الداخل والنجاح في ملف مواجهة الإرهاب.

ولفت إلي أن ملف حقوق الإنسان لايجب أن يتم التعامل معه بالقطعه أو رد الفعل، ولكن لابد من تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية وتصحيح الصورة في الخارج بمشاركة كل ممثلي الشعب، وخاصة المعارضة الممثلة في البرلمان.

وأكد علي أن القيادة السياسة تدير ملف سد النهضة بكل حكمة، وحريصة علي أن لا تفرط في لتر واحد من الحقوق التاريخية لمصر بمياه النيل، بجانب جهودها في توفير البدائل بالداخل

واختتم حديثه برسالة لأعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمساعدته علي أداء مهمته بعد توليه مسؤولية الهيئة البرلمانية بعد فصل النائب محمد عبد العليم داود، مشيرا إلي أن حزب الوفد ليس ملك الوفديين فقط ولكنه ملك الشعب المصري، والوفد جزء من تاريخ الوطنية المصرية وعلي الجميع أن يضع مصلحة الوفد من الوفديين علي مصلحته الشخصية وأن يصسعي الوفد لضم الكوادر التى تؤهله لأداء دوره من أجل المواطن دائما بجابن دعم الدولة المصرية.

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