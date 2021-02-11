تقارير ألمانية.. الفيفا يتهم كهربا في إصابة مولر بكورونا

كشفت تقارير صحفية عن إصابة توماس مولر نجم خط هجوم فريق بايرن ميونخ الألماني بفيروس كورونا المستجد، قبل ساعات من إنطلاق مباراة نهائي مونديال الأندية أمام فريق تيجريس المكسيكي.

وأعلنت قناة "سكاي نيوز" إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الخاصة باللاعب الألماني، مما يعني غيابه عن نهائي مونديال الأندية.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن أصابع الاتهام داخل اللجنة المنظمة للبطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى محمود كهربا لاعب الأهلي الذي خالط مولر والتقط معه صورة.

وكان محمود كهربا قد عوقب من قبل الفيفا برفقة زميله حسين الشحات بعدما كسرا الفقاعة الطبية، بذهابهم للمدرجات عقب نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ ومصافحة محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، الذي حضر المباراة من المدرجات.

وبالرغم من سلبية مسحة كهربا كما أعلن النادي الأهلي، إلا أن الفيفا اتخذ قراره بإبعاده عن مباراة الأهلي وبالميراس اليوم.

وكان اللاعب قد اتجه مباشرةً لتوماس مولر بعد مصافحة أبوتريكة، لالتقاط صورة تذكارية معه، نشرها حساب بايرن ميونخ لاحقا.

ويلعب الأهلي مباراته اليوم أمام بالميراس البرازيلي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية، للمنافسة على برونزية مونديال الأندية 2020 المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى الجانب الأخر تنطلق مباراة نهائي مونديال الأندية بين بايرن ميونخ الألماني، وتيجريس المكسيكي في تمام الساعة الثامنة مساء على نفس الملعب.

وإليكم القائمة التي يخوض بها الأهلي البطولة قبل خروج الثنائي "الشحات وكهربا":

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

وفي الجانب الآخر يدخل بالميراس البطولة بالقائمة التالية:

وبفرتون بيريرا دا سيلفا، وماتيس فينا، وجوستافو جوميز، ولوان، وروشا، ودانيلو، ودا سيلفا باربوزا، وزي رافاييل، ورافائيل فيجا، وجابريل مينينو، ولويز أدريانو، إيميرسون رايموندو سانتوس، وبينجامين كوسيفيتش، وباتريك دي باولا، والن إمبيريور، ومايكي روتشا دي أوليفيرا، مايكي روتشا، وجوستافو سكاربا، ولوكاس إستيفيز، ولوكاس ليما، وجيلسون مارسلينو دوس نتوس، وفينسيوس سيلفستر، وويليان جوميز دي سيكويرا.