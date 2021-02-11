أبو الدهب لـ دوت الخليج: أتعجب من عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي في المونديال

يري محمود أبو الدهب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الأهلي أمام بالميراس اليوم ستكون صعبة للغاية، وستتخطي مباراة بايرن ميونخ من حيث الأهمية والتركيز داخل أرض الملعب.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "الأهلي قدم مباريات جيدة خلال منافسات كأس العالم للأندية حتي الأن، والفريق قادر علي حصد المركز الثالث وتكرار الفوز بالميدالية البرونزية، ولكن الأهم هو إحترام الفريق البرازيلي داخل أرض الملعب وعدم التهاون به بسبب خسارتة في مباراة الدور نصف النهائي أمام تيجريس أونال بطل المكسيك".

وأكمل: "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ، ومن الطبيعي أن يكون هناك تخوف من لاعبي الأهلي خلال البماراة لأنها تأتي أمام بطل أوروبا، ومن الصعب اللعب بنظام الهجوم أمام بطل أوروبا، وأن نتيجة المباراة جيدة للغاية، وسوف تفيد لاعبي الأهلي خلال السنوات القادمة".

وأردف: "علي معلول دائما يقدم مستويات جيدة، وأن ما حدث له خلال مباراة بايرن ميونخ هو زيادة الشد العصبي بسبب قوة المباراة، وأن اللاعب لم يتهرب من المباراة كما يدعي البعض، والأهم في المباراة هو الخروج بأقل الخسائر حتي لا تهتز شخصية الفريق في باقي المباريات".

وزاد: "ثنائي الدفاع اليوم في مباراة بالميراس سيكون في الغالب الإعتماد علي بدر بانون وياسر إبراهيم، ويقدم الثنائي مستوي متميز مع الأهلي ولكن التخوف الوحيد هو عدم التجانس بين الثنائي مثلما يحدث بين أيمن أشرف وبدر بانون، ولكن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كثيرة ويستطيعوا الخروج من هذه المباراة بنتيجة طيبة من أجل إسعاد الجماهير".

وأستكمل: "من المؤكد أن موسيماني لم يطلب من لاعبي الأهلي الدفاع أمام لاعبي بايرن ميونخ، ولكن الخوف من المباراة والتواجد للمرة الأولي في هذا المحفل العالمي لهذا الجيل أمر طبيعي، وفي حال المشاركة في البطولات القادمة سيكون الأداء مغايير عن البطولة الحالية وهو أمر طبيعي يحدث عندما يتم خوض تجربة جديدة أمام أفضل فرق العالم وأبطال البطولات في كل قارة".

واختتم: "لا أعرف لماذا لا يلعب أليو ديانج في تشكيلة الأهلي الأساسية، لأنه دائما يقدم مستويات جيدة عندما يلعب بجوار عمرو السولية، ولابد أن يشارك في مباراة اليوم أمام بالميراس لأن المباراة ستكون لها ضغوطات بدنية خلال أحداث المباراة، ويجب الإستفادة من خبراتة".

وتمني أبو الدهب أن يحقق الأهلي الفوز اليوم علي بالميراس البرازيلي والفوز ببرونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ القلعة الحمراء، ولا يمكن التوقع بنتيجة المباراة لأنها تأتي أمام فريق كبير.