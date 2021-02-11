تعرف على موعد أول شهر رجب 2021

موعد شهر رجب 2021.. ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رجب أحد الشهور الحُرم المباركة، والذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب المسلمين لما له فضائل كثيرة، كما وردت الكثير من الأحاديث النبوية التى تدل على فضل إحياء أغلب ليالى شهر رجب.

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وبحث الكثير من المسلمين في مصر على موعد شهر رجب 2021، حتى يتأهبوا لاستقباله بالذكر والعبادات من كثرة الصوم والصيام والصدقات والعمل الصالح وغيرها من الأعمال الحسنة تقربًا لله عز وجل.

حتى إن الكثيرين منهم يقومون بأداء مناسك العمرة، وهو من الشهور التي حرم الله فيها القتال، وتكثر فيه ثواب المداومة على الصيام والصلاة والذكر.

موعد شهر رجب 2021

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، سوف تستطلع هلال شهر رجب لعام 1442 هجرية، عبر لجانها الشرعية، اليوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021/ 29 شهر جمادي الآخرة 1442هـ، ومن المقرر أن تعلن الدار عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه عقب غروب الشمس اليوم.

فيما كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن غرة شهر رجب لعام 1442 هجرية، ستوافق يوم السبت المقبل الموافق 13 من شهر فبراير 2021، موضحة أن قمر شهر رجب يولد بعد حدوث الاقتران يوم الرؤية الموافق يوم الخميس 11 فبراير 2021.

وأشار المعهد أن يوم الجمعة الموافق 12 فبراير الجاري، هو المتمم لشهر جمادي الآخر 1442، ووفقًا لتوقع الهيئة العامة للبحوث الفلكية فأن شهر رجب 1442 – 2021 سيكون 29 يومًا.

احاديث نبوية وردت عن شهر رجب

من الأحاديث النبوية التي وردت عن شهر رجب ، مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ : ( قُلْت: يَا رَسُول اللَّه ، لَمْ أَرَك تَصُومُ مِنْ شَهْر مِنْ الشُّهُور مَا تَصُوم مِنْ شَعْبَان , قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاس عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَان , وَهُوَ شَهْر تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَال إِلَى رَبّ الْعَالَمِينَ ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ) اهـ حسنه الألباني في صحيح النسائي.

