جدة - نرمين السيد - ويعرض البرنامج لقاءات متنوعة مع بعض من أسر الشهداء، ومحبيهم، وصور خاصة من داخل كنيستهم الرائعة ذات المزار العالمى، الذى يضم رُفاتهم الطاهرة بقرية العور "الشهداء" بسمالوط. برنامج نظرة، يقدمه الإعلامى حمدى رزق، ويذاع الخميس والجمعة من كل أسبوع على شاشة قناة صدى البلد، فى التاسعة مساءً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. فى ذكرى استشهادهم .. حمدى رزق يقدم حلقة خاصة عن شهداء ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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