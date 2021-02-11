السبت.. فصل التيار الكهربائى عن منطقتين بالغردقة

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز عمليات محافظة البحرالأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى بعد غد السبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا فى منطقتين بمدينة الغردقة لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.





وأوضح المركز، فى بيان اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقتى الأتوبيس والأزهر لمدة 5 ساعات، مطالبا المواطنين والقطاعات الحيوية من مستشفيات ومخابز باتخاذ جميع التدابير لحين عودة التيار الكهربائى مرة أخرى.

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