وزيرة الصحة: انخفاض إصابات كورونا فى شهر مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى الآن، أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى مستوى خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.

وأضافت زايد، "توقعنا زيادة الإصابات فى ديسمبر الماضى وفبراير الجارى، بسبب انتشار الأمراض التنفسية فى ذلك الوقت"، مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت توفير احتياجات مصر الدوائية لعلاج أعراض كورونا بنسبة 98%.