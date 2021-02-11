جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة علياء برهان سفير مصر لدى موريشيوس، بوزير الاقتصاد الأزرق والموارد البحرية الموريشى "سودير مودو"، حيث هنأها على بدء مهمتها كسفير مصر الجديد لدى موريشيوس، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير علاقات التعاون بين البلديّن.





وأكد الوزير، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، حرص بلاده على جذب مزيد من الاستثمارات المصرية فى عدد من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لبلاده وعلى رأسها إنشاء أسطول صيد متطور للاستفادة من الموارد البحرية الهائلة التى تتوافر لدى موريشيوس، علاوة عن مشروعات الاستزراع السمكى وتصنيع الأسماك. كما استطلع الوزير الموريشى إمكانية الاستفادة من العمالة المصرية فى مجال الصيد البحرى، وكذلك توفير برامج تدريبية فى مجال الملاحة البحرية للكوادر الموريشية. ومن جانبها، أكدت السفيرة علياء برهان حرصها على تدشين مجالات جديدة للتعاون والاستثمار على النحو الذى يعظم الاستفادة من الفرص المتاحة فى كلتا الدولتيّن، وأشارت إلى أهمية الانتهاء من اتفاق التعاون الجارى دراسته حالياً فى مجال المحيطات والمصايد السمكية. كما أوضحت إمكانية النظر فى تلبية طلبات الجانب الموريشى لاسيما فى مجال الاستزراع السمكى والمساهمة فى إنشاء أسطول الصيد البحرى وبناء القدرات الموريشية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاقتصاد الموريشى: حريصون على جذب الاستثمارات المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.