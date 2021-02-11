فيديو.. أيمن عدلى يدير حلقة خاصة عن حياة عبد القادر شعيب فى كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، تطرق عبد القادر شعيب إلى نشأته فى حى شبرا بالقاهرة التى ظل يسكنها لمدة 30 عاما حتى تزوج، ثم انتقل للعيش فى حى مصر الجديدة، مشيرا إلى أن والده كان محبا للقراء وكان فكره ينتمى لحزب الوفد العريق.

وأضاف شعيب أنه تعلم حب القراءة من والده، واستفاد من جلسات المناقشات التى كان يعقدها والده مع أصدقائه فى المنزل.



وعن دخوله الجامعة، قال شعيب إنه والده رشح له كلية الحقوق، لأن المتخرجين منها يعملون فى السلك القضائى والدبلوماسى، لكنه فضل دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدا أن زملاء الدراسة شجعوه على ذلك ومنهم الدكتور أسامة الغزالى حرب.