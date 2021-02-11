الخارجية تنظم دورة تدريبية لطلاب كلية الدراسات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، دورة تدريبية على مرحلتين، خلال شهرى يناير وفبراير، لـ35 طالباً من الفرقة الرابعة وطلاب الدراسات العليا بكلية الدراسات الدبلوماسية.





جاء ذلك من خلال محاضرات وحوارات تفاعلية فى مجال العلاقات الدولية والمراسم والإتيكيت والمنظمات الدولية والقانون الدولى، كما شملت المحاضرات تعريفاً بتاريخ وزارة الخارجية وأبرز التحديات التى تواجه المنطقة والعالم.

وحرص المعهد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب من المحاضرات التى قدمها نخبة من السفراء والخبراء فى الموضوعات المذكورة، كما حرص على تفاعل الطلاب مع أعضاء الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين خلال البرنامج التدريبى المعد لهم.

وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن التدريب يأتى فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الدراسات الدبلوماسية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، كما يأتى فى إطار اهتمام المعهد بنشر الوعى لدى الطلاب حول موضوعات الدبلوماسية العامة وتعريفهم بالدور الذى تقوم به وزارة الخارجية فى تنفيذ سياسة الدولة والدفاع عن مصالح الوطن والجاليات المصرية بالخارج، فضلاً عن احاطتهم بمتطلبات العمل بوزارة الخارجية وكيفية التقدم للاختبارات المؤهلة للالتحاق بالسلك الدبلوماسى.