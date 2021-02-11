صور.. عبد الغفار يبحث مع سفير إسبانيا تعزيز التعاون فى التعليم والأبحاث

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم الخميس، رامون خيل كاساريس السفير الإسبانى بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا فى المجالات التعليمية والبحثية.





وأكد وزير التعليم العالى على علاقات التعاون والصداقة التى تجمع البلدين منذ عقود، والتى تتسم بالعمق وتوافق الرؤى، لافتًا إلى الإسهامات التى قدمتها مصر وإسبانيا فى مختلف المجالات، خصوصا فى المجال الفكرى والفلسفى.

وأشار عبدالغفار إلى أهمية التعاون والشراكة بين مصر وإسبانيا فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى فى الفترة الراهنة، وذلك لمواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على العالم، مشيرًا إلى إمكانية تبادل الخبرات، والتجارب، والأبحاث العلمية، والتعاون بين الجامعات المصرية والإسبانية.



وأضاف الوزير: "إننا جميعا نتطلع إلى عودة الحياة لطبيعتها بصفة عامة، وخصوصا استئناف النشاط فى الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة".

واستعرض عبد الغفار الوضع الحالى للتعليم العالى فى مصر والتطلعات المستقبلية، وخطة الوزارة فى تدويل التعليم العالى، وإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر.

وخلال اللقاء بحث الجانبان إمكانية إنشاء أفرع للجامعات الإسبانية فى مصر، فى ظل ما توليه مصر من اهتمام كبير بالبرامج المتطورة التى تقدمها الجامعات الدولية، كما تم مناقشة أوجه التعاون والشراكة بين الجامعات المصرية والإسبانية.

وأعرب السفير الإسبانى بالقاهرة عن سعادته بتواجده فى مصر، مشيرًا إلى تميز العلاقات بين البلدين، معربًا عن رغبة بلاده فى إنشاء أفرع للجامعات الإسبانية فى مصر، بهدف تقديم تجربة متميزة فى مصر تعكس ثقافة بلاده وهويتها، وتبرز مجالات التميز الإسبانى فى مجال التعليم العالى.



وفى ختام اللقاء وجه الوزير الدعوة إلى السفير الإسبانى لزيارة الجامعات المصرية، والوقوف على ما تشهده هذه الجامعات من تطورات على كافة المستويات البحثية والعلمية والتعليمية.

حضر الاجتماع الدكتور أشرف العزازى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية.