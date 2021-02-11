سفير روسيا بالقاهرة يبحث التعاون مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنواب

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، نشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الخميس، أن الجانبين تبادلا الآراء حول جميع أوجه العلاقات "المصرية - الروسية"، وتم ايلاء اهتماما خاصا بسبل تعزيز العلاقات بين البرلمانين المصرى والروسى.

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