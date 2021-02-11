رئيسا الوزراء المصري والأردني يتفقدان أعمال تطوير ميدان التحرير

عقب جلسة المباحثات، التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير.

وشرح رئيس الوزراء المصري لنظيره الأردني، تفاصيل أعمال التطوير من دهان واجهات المباني، والزراعات والتشجير والإضاءة، وكذا تزيين الميدان بالمسلة الفرعونية والكباش، حيث استعاد الميدان رونقه وبهاءه، وأصبح واجهة حضارية تعبر عما يتم حاليا من أعمال تطوير في العاصمة القديمة، خاصة القاهرة التاريخية.