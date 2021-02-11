قوافل المبادرة الرئاسية ”نور حياة” تواصل الكشف الطبي على عيون المصريين

المدير التنفيذي للصندوق: أكثر من مليون مستفيد من المبادرة حتى الآن.. ونتكامل مع مشروعات حياة كريمة

أطلق صندوق تحيا مصر قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الابصار بقرية معصرة ملوي بمحافظة المنيا، وقرية البصارطة بمحافظة دمياط، ومركز الباجور بمحافظة المنوفية، وقرية شيبة بمحافظة الشرقية وذلك لإجراء الكشف الطبي للعيون على المواطنين الأولى بالرعاية، وتوفير العلاج والنظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات المياه البيضاء مجانا.

وستستمر قوافل نور حياة في إجراء الكشف الطبي على مدار اليوم وغدا، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية في المستشفى العسكري بمحافظات السويس، كفر الشيخ، بنى سويف، المنوفية، سوهاج، ودمياط.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تنظيم قوافل مبادرة نور حياة في المحافظات تأتي في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأضاف أن قافلة نور حياة تستقبل 300 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، ولفت إلى أن القوافل تجري كشف العيون للمواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها بلغ مليون و63 ألف مواطن (بالغ – تلميذ ابتدائي) وتم صرف 195 ألف و712 نظارة طبية، وتم صرف العلاج لـ 81 ألف 940 حالة، كما تم إجراء 15 ألف و100 عملية مياه بيضاء حتى الآن.

وقدمت المبادرة خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لمواطني 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، فضلا عن مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء،و جمعية البر والتقوى وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.