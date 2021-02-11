"الصحفيين" تعلن موعد انتخابات التجديد النصفي

قرر مجلس نقابة الصحفيين، البدء في تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام اعتبارًا من الخميس 18 فبراير 2021 وحتى الاثنين 22 فبراير 2021، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً، باستثناء اليوم الأخير الاثنين، حيث يقفل باب الترشح في الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وقال المجلس، إنه سوف يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية من 23 إلى 27 فبراير 2021، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم الجمعة 5 مارس 2021، في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة الزميل خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الإشراف على الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.