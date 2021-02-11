انطلاق منتدى الصداقة فى العاصمة اليونانية بمشاركة سامح شكرى

انطلق قبل قليل، منتدى الصداقة فى العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمته الافتتاحية، إن المنتدى متاح للجميع، وهدفه تعميق التعاون في هذا السياق الجديد الذى يخدم مصالح بلداننا ويفعل الرفاهية في المنطقة، ويضع أجندة طموحة وإيجابية.
وأعرب كيرياكوس عن تطلعه في إطلاق حوار ديني وحضارى خلال أعمال المنتدى بهدف حماية الشعوب والعلاقات بين مختلف الدول، مضيفا: "نأمل من خلال المنتدى أن نلتقى بشكل مكثف ونضع الأرضية المناسبة من أجل مستقبل شعوبنا .
وأضاف رئيس وزراء اليونان، أن المنتدي مثال للتعاون بين البلدان خاصة خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم.
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