حريق مخزن مواد بترولية بطريق "السويس - القاهرة" وعربات الإطفاء تحاول إخماده

نشب حريق، في أحد تنكات تخزين المواد البترولية بطريق السويس- القاهرة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.
كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق السويس – القاهرة.
وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق السويس – القاهرة.
وقال مصدر أمني، إن الحريق اشتعل منذ قليل بتنك بترولي، وجار حاليا القيام بمحاولات الإطفاء.
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