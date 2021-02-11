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حريق مخزن مواد بترولية بطريق "السويس - القاهرة" وعربات الإطفاء تحاول إخماده

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نشب حريق، في أحد تنكات تخزين المواد البترولية بطريق السويس- القاهرة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

 

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق السويس – القاهرة.

 

وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق السويس – القاهرة.

 

وقال مصدر أمني، إن الحريق اشتعل منذ قليل بتنك بترولي، وجار حاليا القيام بمحاولات الإطفاء.

 

 

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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