حريق مخزن مواد بترولية بطريق "السويس - القاهرة" وعربات الإطفاء تحاول إخماده

نشب حريق، في أحد تنكات تخزين المواد البترولية بطريق السويس- القاهرة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق السويس – القاهرة.

وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق السويس – القاهرة.

وقال مصدر أمني، إن الحريق اشتعل منذ قليل بتنك بترولي، وجار حاليا القيام بمحاولات الإطفاء.