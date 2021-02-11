معهد الصحة الحيوانية ينظم ورش عمل في 9 محافظات

ينفذ معهد الصحة الحيوانية مجموعة من ورش العمل اعتبارا من يوم الأحد القادم 14 فبراير الى الثلاثاء 16 فبراير بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاته".

يأتى ذلك إنطلاقًا من اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى وخاصة فى قطاع الألبان وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكر لتجميع الألبان وعددها 862 مركز موزعة على مستوى الجمهورية وتكليفه لجميع الجهات ذات الصلة للوصول الى منتج غذائى آمن للمواطن المصرى.

وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سوف يقوم معهد بحوث الصحة الحيوانية من خلال مركز التدريب والتعلم والأستشارات المعتمد دوليا .

فى 9 محافظات فى وقت واحد وهى محافظة البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الاسكندرية والدقهلية. والتى سيتم تنفيذها مع أتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والتدابير الأحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويحاضر في هذه ورش العمل مجموعة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد ومعامله. وأشار السيد الأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بأن هذه الدورات تأتى فى أطار دور المركز الخدمى والمجتمعى لخدمة قطاع منتجى الألبان بالمحافظات المختلفة. كما أشاد أ.د. مدير المعهد ممتاز شاهين بأهمية الأهتمام بقطاع الألبان بجميع أنحاء الجمهورية والتى تميز معهد بحوث الصحة الحيوانية لوجود معامل له بجميع محافظات الجمهورية مما تمكنه من الوصول الى قطاع كبير من المربيين.