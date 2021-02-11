الصحة: مصر تحصل على حصتها العالمية من لقاح كورونا نهاية الشهر

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن مصر ستبدأ في الحصول علي الكميات الخاصة بلقاح كورونا من الاتحاد العالمى للقاحات آخر فبراير الجارى وهو ما سيمكنها من تطعيم باقي الفئات المستهدفة بالتطعيم.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول وضع كوفيد 19 في إفريقيا، أن منظمة الصحة العالمية تسعي إلى التوفير العادل للقاحات، مؤكدة أن الدول الكبرى تسيطر وتستحوذ علي اللقاحات وكافة الكميات التى يتم إنتاجها.

واضافت،ان مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات سينوفارم واسترازينكا.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى انه يتم تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات والصدر لكونهم في خط المواجهة الأول مع المرض، وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أولوية مهمة بالتطعيم.

واضافت أن مصر تعكف علي التفاوض لإنتاج اللقاحات الخاصة بكورونا فى مصر وسيتم توفيره محليا وافريقيا بتكلفته .

واعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن أول كواشف للكشف عن كورونا بتحليل pcr حصلنا عليها من منظمة الصحة العالمية .

واضافت، انه استطعنا توفير احتياجاتنا الدوائية بنسة 98% لعلاج اعراض كورونا .

وأشارت زايد، الي أن مصر خلال جائحة كورونا وجهت مساعدات إلى 30 دولة افريقية بقيمة 4 مليون دولار.

واوضحت وزيرة الصحة، إن مصر لم تدخر جهدا في الاستمرار في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بعلاج مليون افريقى من فيروس بى وسى خلال جائحة كورونا.

واضافت زايد، أن مصر بها 7 ملايين نسمة من المقيمين علي أرضها من الأجانب بالاضافة الي107 مصرى تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقاية والاحترازية لاحماية من تفشى الوباء.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.