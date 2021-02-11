مصر للطيران تسير اليوم 57 رحلة جوية لنقل 4667 راكبا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الخميس، 57 رحلة جوية تنقل على متنها 4667 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 57 رحله جويه بمعدل 39 رحله دوليه إلى كل من تورنتو، بيروت، أكرا، نادجامينا، كازبلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، عنتيبي، أديس أبابا، الشارقه، مسقط، جوهانسبرج، و 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4667 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.