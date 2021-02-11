وزيرة الصحة: لم يحدث توقف للخدمة الطبية الأخرى خلال كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن مصر خلال جائحة كورونا لم تستخدم سوى 30% من طاقات أسرة الرعاية والأكسجين وهو ما يدل علي قدرات النطام الصحى القوية في التعامل مع الأزمة.

وأضافت أنه لم يحدث في مصر توقف للخدمات الطبية الأخرى ولم يتم تأخير الجراحات العاجلة للمرضى، و استمرينا في توفير خدمات مبادرات الرئيس السيسى للصحة مثل خدمات صحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عنها وكذلك الكشف عن الاعتلال الكلوى، وإن معدل الوفيات بالأورام انخفض عن العامين السابقين بنسبة 30%.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنها شاركت في التجارب السريرية للقاح كورونا التي أجريت في العالم وقالت الدكتورة هالة زايد : علينا دعم هذه التجارب للوصول إلي مزيد من اللقاحات الآمنة والفعالة.

أن مصر استضافت بطولة كأس العالم لليد للرجال في ظل جائحة كورونا، وشارك العالم فيها 32 فريق و5 آلاف من التابعين والمشاركين علي مدار شهر تقريبا ولم يتم تسجيل حالة واحدة بينهم مصابة بكورونا بفضل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن مصر وضعت استراتيجيات لكواجهة المرض وراعت الأبعاد الاقتصادية وأوضاع المجتمع وطبيعة الحياة وسجلت 170 ألف إصابة و9500 حالة وفاة. مضيفة أن مصر سعت سريعا إلي اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية ولكنها لم تلجأ للغلق الكامل، وكان هناك توازن كبير مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.

وتوقعت زايد، ارتفاع الإصابات بكورونا في أواخر شهر أبريل المقبل وانخفاضها في شهر مايو المقبل.

وأضافت، نهاية الموجة الأولى كانت في أبريل الماضى، توقعنا زيادة الإصابات في ديسمبر الماضى وفبراير الجارى بسبب انتشار الأمراض التنفسية في ذلك الوقت .

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أن مصر ستبدأ في الحصول علي الكميات الخاصة بلقاح كورونا من الاتحاد العالمى للقاحات آخر فبراير الجارى وهو ما سيمكنها من تطعيم باقي الفئات المستهدفة بالتطعيم.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول وضع كوفيد 19 في إفريقيا أن منظمة الصحة العالمية تسعي مع الجافي إلى التوفير العادل للقاحات، مؤكدة أن الدول الكبرى تسيطر وتستحوذ علي اللقاحات وكافة الكميات التى يتم إنتاجها.

وأضافت، أن مصر استقبلت 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركات سينوفارم واسترازينكا.

وأشارت وزيرة الصحة، انه يتم تطعيم الفرق الطبية في المستشفيات الخاصة بالعزل والحميات والصدر لكونهم في خط المواجهة الأول مع المرض وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن كبار السن وأصحاب الأمراض المرمنة أولوية مهمة بالتطعيم.

واضافت أن مصر تعكف علي التفاوض لإنتاج اللقاحات الخاصة بكورونا فى مصر وسيتم توفيره محليا وافريقيا بتكلفته .

واعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن أول كواشف للكشف عن كورونا بتحليل pcr حصلنا عليها من منظمة الصحة العالمية .

واضافت، انه استطعنا توفير احتياجاتنا الدوائية بنسة 98% لعلاج اعراض كورونا .

وأشارت زايد، الي أن مصر خلال جائحة كورونا وجهت مساعدات إلى 30 دولة افريقية بقيمة 4 مليون دولار.

واوضحت وزيرة الصحة، إن مصر لم تدخر جهدا في الاستمرار في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بعلاج مليون افريقى من فيروس بى وسى خلال جائحة كورونا.

واضافت زايد، أن مصر بها 7 ملايين نسمة من المقيمين علي أرضها من الأجانب بالاضافة الي107 مصرى تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقاية والاحترازية لاحماية من تفشى الوباء.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.