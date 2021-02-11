توقعات بعدم سقوط الأمطار حتى السبت

أكدت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والرى، عدم سقوط أمطار على مصر خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 13 فبراير 2021.

وقد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 11 فبراير 2021 إلى السبت 13 فبراير 2021.

فهناك توقعات لليوم الخميس 11 فبراير أن تكون هناك شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما يوم الجمعة 12 فبراير تنخفض درجات الحرارة بحوالى 2-3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد لشديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوم السبت 13 فبراير هناك شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.